Matteus Amaral faz a fila andar e é flagrado com nova affair

Matteus Amaral, ex-participante do reality show, foi flagrado no último sábado (8/3) em uma festa no Rio Grande do Sul, onde imagens e vídeos mostram o ex-BBB abraçado com uma morena, dando indícios de um novo romance. O fato rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, com internautas comentando a possível mudança de rumo na vida afetiva do ex-participante.

A jovem que acompanha Matteus é Anna Julia Ferreira, estudante de medicina e influenciadora digital, que vem conquistando seguidores ao compartilhar momentos do seu cotidiano. Com uma base de mais de 38 mil fãs, Anna Julia tem se destacado nas redes sociais, o que torna a proximidade entre ela e o ex-BBB ainda mais comentada.

Matteus Amaral – Foto: Reprodução / Redes Sociais

Apesar dos comentários e dos rumores que se espalharam, nem Matteus nem Anna Julia se pronunciaram oficialmente sobre o suposto envolvimento. A falta de declarações oficiais deixa o clima de especulação, mantendo a atenção dos fãs e da mídia sobre o desenrolar dessa nova fase na vida do ex-BBB.

