Isabelle Nogueira se manifesta após flagra de Matteus com nova affair

Isabelle Nogueira se pronunciou neste domingo (9/3) após as notícias sobre o flagra de Matteus Amaral com uma nova companhia. O episódio reacende a discussão entre os internautas, especialmente considerando o fim do noivado anunciado no começo de fevereiro, encerrando um capítulo conturbado na vida do ex-casal de BBBs.

Em seus stories do Instagram, Isabelle, que também é conhecida pelo apelido de Cunhã, compartilhou uma foto em que aparece deitada em uma cama, acompanhada de uma reflexão que muitos interpretaram como uma indireta ao ocorrido. A mensagem gerou diversas reações entre os seguidores, que passaram a comentar e analisar cada detalhe da publicação.

A reflexão compartilhada pela ex-BBB dizia: “Mesmo muitas vezes a gente não entendendo, Deus permite todas as situações, sejam elas boas ou ruins, para o bem daqueles que o amam e seguem o seu propósito. Mesmo em momentos difíceis, Ele está no controle, guiando tudo para um desfecho que trará crescimento e benção.” Essa declaração despertou uma onda de apoio, reforçando a importância de encontrar forças na fé durante períodos de mudança.

Além da mensagem de resignação, Isabelle destacou que o tempo tem o poder de curar feridas e trazer clareza para o futuro. “Por mais que o mundo grite, é necessário esperar em Deus. O tempo cura e, no final, fica tudo bem”, escreveu ela, deixando claro que, apesar dos desafios e dos olhares curiosos, sua caminhada agora segue com serenidade e confiança no que está por vir.

