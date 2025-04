Gkay e Fábio Porchat colocam fim à polêmica após anos de atrito

Depois de quase dois anos de troca de indiretas e cancelamentos nas redes sociais, Gkay e Fábio Porchat finalmente deixaram as diferenças para trás. O reencontro aconteceu durante o Carnaval, em um dos camarotes da Marquês de Sapucaí, e pegou muita gente de surpresa. Quem viu de perto garante: a conversa entre os dois foi longa, sincera e sem climão.

De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, Gkay e Porchat tiveram um bate-papo nos bastidores da folia, e tudo indica que resolveram suas pendências de vez. O desfecho da reconciliação veio quando o humorista compartilhou uma foto ao lado da influenciadora nos Stories, anunciando que ela participará da nova temporada do programa Que História É Essa, Porchat?. “E digo mais! Géssica topou ir no programa para contar tudo. Essa temporada promete!”, escreveu ele, confirmando que a paz foi realmente selada.

Gkay e Fa?bio Porchat – Reproduc?a?o Instagram

Relembre a polêmica

A confusão entre os dois começou no fim de 2022, após a participação de Gkay no programa Lady Night, de Tata Werneck. Durante a entrevista, a influenciadora demonstrou um comportamento que dividiu opiniões e acabou virando meme nas redes sociais. O caso repercutiu tanto que chegou até Porchat, que resolveu fazer piada sobre a situação durante o Melhores do Ano, no Domingão com Huck.

Na ocasião, enquanto prestava homenagem a Jô Soares, o humorista disparou: “Eu olho o Jô e fico pensando: ‘O que ele faria com uma Gkay na frente dele? Foi por isso que ele preferiu nos deixar, às vezes”. A declaração viralizou e deu início a uma onda de ataques contra a influenciadora, que se afastou das redes sociais na época.

Agora, com o reencontro no Carnaval e a futura participação no programa de Porchat, tudo indica que essa história finalmente chegou ao fim. Resta saber se Gkay vai abrir o jogo sobre tudo que aconteceu nos últimos anos.

