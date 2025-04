Ex-participante do Big Brother é presa logo após ser eliminada

O que era para ser apenas mais uma eliminação de reality show se transformou em um verdadeiro escândalo. A modelo venezuelana Aleska Genesis, ex-participante do La Casa de los Famosos: All Stars, versão mexicana do Big Brother, foi detida logo após deixar o confinamento. Sem tempo para comemorar ou sequer digerir sua saída do programa, ela foi encaminhada diretamente para a prisão de Santa Martha Acatitla, na Cidade do México. Mas o que levou a ex-BBB a esse destino inesperado?

Aleska foi eliminada no dia 10 de março e passou um dia detida. Embora tenha conseguido responder ao processo em liberdade, as restrições impostas pela Justiça mexicana são severas. Além de ter o passaporte confiscado e estar proibida de deixar o país, ela terá que comparecer ao tribunal a cada 15 dias para prestar esclarecimentos sobre as acusações que a envolvem.

Aleska Genesis – Reprodução Instagram

O que levou Aleska Genesis à prisão?

A modelo está sendo investigada por um suposto roubo de relógios de luxo e também enfrenta acusações de vandalismo contra seu ex-cunhado, em um caso que teria ocorrido em 2023. O momento da detenção foi registrado pela emissora Telemundo, responsável pela transmissão do reality.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Genesis Aleska (@aleskagenesis)

No momento da prisão, Aleska optou por não responder às perguntas da imprensa. No entanto, após ser libertada, quebrou o silêncio nas redes sociais e fez um desabafo que chocou seus seguidores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Genesis Aleska (@aleskagenesis)

“Vivi uma situação irregular na qual meus direitos foram violados da maneira mais injusta. Apesar de tudo, hoje estou em liberdade, mas o processo deixou marcas profundas em mim. Neste momento, não estou em condições físicas nem emocionais para dar declarações. Preciso de um tempo para me curar, me reencontrar comigo mesma e processar tudo o que aconteceu”, declarou a modelo.

