Eita! Marido de Daniele Hypolito detona Gracyanne Barbosa e revela decepção

A tensão nos bastidores do BBB 25 está pegando fogo! Fora da casa, Fábio Castro, marido da ginasta Daniele Hypolito, decidiu quebrar o silêncio e expor toda sua indignação após uma sequência de comentários ácidos feitos por Gracyanne Barbosa contra Daniele e seu irmão, Diego Hypolito. A situação ganhou ainda mais fôlego quando Fábio enviou um recado à participante Renata Saldanha na icônica Vitrine do Seu Fifi e, agora, decidiu abrir o jogo sem filtros.

“Eu estava muito eufórico. Eu pensei muito no que eu poderia escrever e, de nenhuma forma, aquilo que eu escrevi iria prejudicar o jogo dela [Renata]. Pelo contrário, acho que vai agregar ao jogo dela”, declarou ao Central Splash, da UOL.

Mas o que realmente chocou foi a confissão de Fábio sobre sua decepção com Gracyanne. Ele não escondeu a frustração ao ver os ginastas sendo criticados dentro do programa por alguém que consideravam amiga. “Eles determinam essa amizade dentro do jogo. E, infelizmente, ela falou muita coisa deles durante o jogo (…) Fiquei revoltado”.

O bafafá não parou por aí! Na manhã desta sexta-feira (14), Renata Saldanha retornou ao confinamento após cumprir sua missão na Vitrine do Seu Fifi e, como prometido, foi direto contar tudo para Daniele e Diego Hypolito. O que ela revelou deixou os irmãos boquiabertos!

Gracyanne Barbosa teria disparado comentários nada amigáveis sobre os dois, abalando completamente a relação. Daniele e Diego, que sempre tiveram uma proximidade com a musa fitness, não esconderam a surpresa ao saber das críticas feitas pela colega dentro do jogo.

“Primeiro que o Fábio pediu para eu dizer que ele te chamava de minha benção e que só vocês três conversaram sobre Big Brother no shopping para não duvidar que ele não passou esse recado”, relatou Renata.

