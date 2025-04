Bruna Biancardi ignora polêmicas e curte tarde com Mavie

Enquanto Neymar Jr enfrenta novas polêmicas sobre uma suposta traição durante uma festa privada, Bruna Biancardi parece determinada a manter o foco em sua família. A influenciadora, de 30 anos, compartilhou momentos de descontração ao lado da filha, Mavie, e da afilhada Marina, filha de sua amiga Hanna Carvalho, em uma tarde repleta de brincadeiras e risadas.

Biancardi publicou registros da reunião em seu Instagram nesta sexta-feira (14/3), deixando claro que, pelo menos por enquanto, está distante das controvérsias envolvendo seu relacionamento. A programação incluiu atividades leves e divertidas com as crianças, como danças e bolinhas de sabão, mostrando o lado mais carinhoso e maternal da influenciadora.

Bruna Biancardi – Foto: Reprodução / Instagram Bruna Biancardi – Foto: Reprodução / Instagram

A reunião familiar contou ainda com a presença de Bianca Biancardi, irmã de Bruna, que também compartilhou fotos do momento especial. As imagens revelam um ambiente alegre e despreocupado, contrastando com o burburinho causado pelas recentes alegações envolvendo Neymar.

Apesar da crise no relacionamento, Bruna tem optado por manter a discrição e aproveitar momentos tranquilos ao lado de pessoas próximas. Até o momento, a influenciadora não se manifestou publicamente sobre o caso, preferindo se dedicar à maternidade e ao convívio com sua família e amigas.

