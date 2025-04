Cristiano Ronaldo envia mensagens intimidadoras para influencer; entenda

SIGA NO

A modelo e influencer Ravena Hanniely, de 23 anos, conhecida por ser eleita Musa dos Jogos Olímpicos de Paris pela Playboy da Dinamarca, se deparou com uma tentativa de golpe romântico que terminou de forma hilária. Um perfil falso, se passando por Cristiano Ronaldo, tentou conquistá-la com mensagens e fotos manipuladas digitalmente. No entanto, o que poderia ser um esquema elaborado rapidamente se revelou uma farsa grotesca devido à baixa qualidade das imagens criadas por inteligência artificial.

O golpe começou quando Ravena recebeu uma mensagem inesperada no Instagram de um perfil suspeito. O suposto Cristiano Ronaldo justificava o anonimato alegando que usava aquela conta para conversar com mulheres sem chamar atenção da mídia. “Ele disse que era impossível falar com alguém pelo perfil oficial dele, então usava essa conta para ser mais discreto”, contou a influencer.

As mensagens, inicialmente recheadas de elogios e declarações genéricas, não demoraram a levantar suspeitas. “Poderia facilmente enganar alguém mais desavisado, mas, desde o começo, achei tudo muito estranho”, disse Ravena. O golpe foi por água abaixo quando ela pediu uma prova de que estava realmente falando com o jogador. Foi então que recebeu imagens onde Cristiano Ronaldo supostamente segurava um prato de comida fitness, dando a entender que havia preparado a refeição.

O problema? As fotos eram claramente geradas por inteligência artificial, com traços artificiais no rosto, um brilho excessivo na pele e um fundo genérico que parecia um catálogo de móveis. “Parecia uma versão digitalizada dele, mas malfeita. O fundo era genérico, e a cozinha parecia de catálogo de móveis”, relatou Ravena, rindo da situação. A iluminação estranha e o sorriso rígido tornavam óbvio que a imagem era falsa.

Mesmo diante das evidências, o golpista tentou sustentar a mentira e alegou que não poderia fazer chamadas de vídeo por questões de privacidade. “Ele insistiu para que eu confiasse nele, mas eu já estava só me divertindo para ver até onde isso ia”, contou a modelo.

Ravena decidiu expor o caso em suas redes sociais e ficou surpresa ao receber relatos de diversas seguidoras que já haviam passado por situações parecidas. “Para minha surpresa, muitas seguidoras me enviaram mensagens contando que já passaram por situações parecidas, algumas até receberam fotos montadas como as que me enviaram”, revelou.

Para a influencer, a situação, apesar de cômica, acende um alerta sobre o quanto esse tipo de golpe pode ser perigoso. “Se eu, que sou desconfiada, recebi esse tipo de mensagem, imagina quem realmente acredita? O mais impressionante é que esses golpes continuam acontecendo”, concluiu.

