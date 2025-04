A atriz Fernanda Torres, que recentemente ganhou destaque internacional com sua indicação ao Oscar por seu papel como Eunice Paiva no filme Ainda Estou Aqui, foi alvo de críticas após um encontro com uma fã durante sua caminhada habitual na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. A fã, identificada como Edna Atleta, compartilhou sua experiência negativa nas redes sociais.

VEJA TAMBÉM: Maíra Cardi leva Sophia ao médico após queixas de dores no coração e revela diagnóstico

De acordo com Edna, a abordagem foi feita para “prestigiar” Fernanda pelo trabalho no filme indicado ao Oscar. No entanto, ela se queixou da falta de simpatia da atriz, mencionando que foi recebida com um “sorriso amarelo e cara de poucos amigos”. “Parece que ela só gosta de tirar foto com fãs estrangeiros. No Brasil, não fui bem recepcionada. Sem Oscar e sem humildade”, desabafou a fã na publicação.

A repercussão do post gerou opiniões divididas entre os internautas. Enquanto alguns defenderam Fernanda, afirmando que nem sempre é possível demonstrar simpatia durante atividades cotidianas, outros concordaram com Edna, sugerindo que, como figura pública, a atriz deveria ser mais atenciosa com seus admiradores.

Foto: Reprodução/Redes Sociais Foto: Reprodução/Redes sociais Foto: Reprodução/Redes sociais Foto: Reprodução/Redes sociais

Fernanda Torres, que venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme Dramático em 2025 por sua atuação em Ainda Estou Aqui, ainda não se manifestou sobre o incidente. Mesmo sem levar o Oscar, a atriz continua sendo amplamente reconhecida por sua performance no longa dirigido por Walter Salles, que rendeu visibilidade internacional ao cinema brasileiro.

The post Fã critica Fernanda Torres por falta de simpatia durante encontro no Rio appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.