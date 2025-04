Temporal, apagão e um pedido inusitado: bastidores do ensaio de Anitta

Os ensaios da Anitta estão a todo vapor, mas um episódio no último final de semana em Ribeirão Preto, acabou roubando a cena. Durante um temporal que pegou todos de surpresa, dois apagões consecutivos deixaram o palco no escuro e testaram a paciência de todos.

No segundo apagão, a cantora decidiu deixar o palco, aparentemente bastante irritada, mas não foi isso que chamou a atenção de quem estava presente. O momento foi marcado por um grito inesperado vindo da plateia: “Heeei, não demite ninguém não!”

O vídeo com a frase capturado por um fã, já está viralizando nas redes sociais e gerando burburinho. A cantora, que é conhecida por ser extremamente exigente com sua equipe, acabou deixando o fã preocupado com a situação. E será que Anitta levou a sugestão na esportiva? O episódio, claro, divertiu todos presentes.

Anitta posou com um look de esquiadora. O figurino com referência esportiva foi criado por Michelly X e faz parte do tema do ano, “Maratona de Jogação”, uma homenagem aos esportes e toda a sua importância sóciocultural.

