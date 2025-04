Detalhes inéditos sobre a vida amorosa de Fiuk vem à tona!

Fiuk foi um dos nomes mais comentados do Big Brother Brasil 21, edição que contou com Camilla de Lucas, Juliette Freire e Gil do Vigor. Dentro da casa, o cantor viveu momentos de tensão, crises de ansiedade e dividiu opiniões do público. Agora, anos depois, um detalhe inédito sobre sua vida amorosa veio à tona. A influenciadora e criadora de conteúdo Maia Lozano revelou que viveu um romance secreto com o artista por dois anos.

Durante esse período, Maia frequentou a casa de Fiuk, conheceu seus amigos e até Fábio Jr., pai do cantor. No entanto, o relacionamento nunca foi assumido publicamente. Segundo a jovem, a decisão foi tomada em comum acordo, já que os dois sempre prezaram pela discrição. “Nunca expomos nada porque somos reservados e não queríamos que ninguém atrapalhasse ou se metesse na nossa relação”, contou em entrevista a um podcast.

O romance começou de maneira inesperada, quando os dois se conheceram por meio de um aplicativo de encontros. Maia confessa que não lembra o nome da plataforma, mas recorda que ela permitia localizar pessoas próximas. Foi assim que os dois deram match. “É muito engraçado e inusitado porque nos conhecemos em um aplicativo de encontros. Nos encontramos e rolou uma química gostosa. Tenho saudades”, revelou.

Segundo a influencer, Fiuk sempre foi um namorado romântico, fiel e respeitoso, características que o tornavam um verdadeiro “genro dos sonhos”. “Ele é um sonho para qualquer sogra”, brincou. Entre os momentos inesquecíveis vividos ao lado do cantor, Maia relembrou o primeiro encontro na casa dele e revelou que a noite teve um toque cinematográfico. “Vivemos momentos incríveis no off, e tudo fluiu naturalmente. Lembro de uma cena muito romântica: no primeiro encontro na casa dele, Fiuk tocou piano para mim. Tomamos whisky, conversamos, risos e nos beijamos. Era cena de filme.”

Sobre a participação de Fiuk no Big Brother Brasil, Maia analisou a postura do ex-namorado dentro do jogo e admitiu que ele não estava completamente à vontade. Para ela, o cantor deixou de ser autêntico em vários momentos por receio do julgamento externo. “Gostei muito dele no reality, mas ele tinha medo de ser cancelado. Deixou de ser autêntico em alguns momentos. Não vejo isso como algo negativo, acho que é uma reação natural mesmo na loucura do jogo. Não é fácil estar ali, o psicológico fica abalado mesmo. Tive muito orgulho dele”, disse. Segundo ela, Fiuk aceitou o desafio por espírito aventureiro. “Ele topou pela aventura, pela novidade. Ele é assim, intenso e imprevisível.”

Após o fim do relacionamento, Maia investiu em criação de conteúdo adulto e encontrou sucesso nas plataformas digitais. A nova fase trouxe uma virada financeira significativa. Atualmente, Maia fatura cerca de R$ 70 mil por mês com seus conteúdos. E, em tom bem-humorado, revelou que ofereceu uma assinatura vitalícia de sua plataforma para Fiuk. Apesar de seguirem caminhos diferentes, Maia garante que guarda boas lembranças do tempo que passaram juntos. “Vivemos momentos incríveis no off. Foi especial, mas cada um seguiu seu caminho.”

