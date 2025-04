Rodrigo Bocardi de volta à TV? Jornalista abre o jogo

O que está por trás da saída repentina de Rodrigo Bocardi da TV Globo? Após o anúncio bombástico da emissora sobre sua demissão, o jornalista finalmente quebrou o silêncio e falou abertamente sobre seu primeiro fim de semana longe da bancada do Bom Dia SP. E, para surpresa de muitos, ele deixou escapar que o afastamento das telinhas pode ser mais curto do que se imagina.

Em um vídeo publicado nesta segunda-feira (3), o jornalista manteve o tom positivo, mas não escondeu que há algo novo a caminho. “Por aqui tudo certo, uma boa semana pra todo mundo, bom dia! Ah, final de semana, quantas ideias, quantas possibilidades pra gente manter viva essa nossa conexão, que a gente sabe, todo mundo sabe que é muito forte”, declarou, em um recado que soou mais enigmático do que tranquilizador.

Mas o verdadeiro plot twist veio logo depois. O jornalista deixou no ar uma pista que está mexendo com a curiosidade do público: “Agora estou chegando aqui para um café, me convidaram para um café, vamos tomar um café. Vamos tomar esse café então, o que será que vem pela frente? Um sentimento, ó, um sentimento de que já, já, Rodrigo Bocardi volta já”, disparou.



O anúncio da demissão de Rodrigo, feito na última quinta-feira (30), pegou muitos de surpresa. A Globo justificou a decisão com uma breve nota, alegando “descumprimento de normas éticas”, mas sem entrar em detalhes. “Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance”, limitou-se a informar a emissora, aumentando ainda mais o clima de mistério.

Apesar do desligamento, Bocardi mantém uma postura serena, mas suas palavras sugerem que ele está longe de se despedir da TV. O jornalista, que construiu uma carreira sólida desde 1999 na Globo, foi correspondente em Nova York entre 2009 e 2013 e, desde então, se tornou uma das figuras mais conhecidas do Bom Dia SP, além de integrar o rodízio de apresentadores do Jornal Nacional. Sua última aparição no telejornal foi em 25 de janeiro, ao lado de Ana Paula Araújo.

