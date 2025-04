Traição? Belo quebra o silêncio sobre o fim do casamento com Gracyanne Barbosa

O paredão do BBB 25 está pegando fogo, mas quem roubou a cena fora da casa foi ninguém menos que Belo! O cantor surpreendeu os fãs ao se pronunciar sobre o fim do casamento com Gracyanne Barbosa, que enfrenta o terceiro paredão do reality show da Globo. Em um desabafo emocionante nas redes sociais nesta terça-feira (4), Belo resolveu colocar um ponto final nos rumores que cercam o término do relacionamento e defendeu a ex-mulher com unhas e dentes.

Diante das especulações de uma possível traição, o pagodeiro foi direto: “Não houve traição, não houve desrespeito – apenas dois corações que, em sua caminhada, seguiram rumos distintos”, afirmou, deixando claro que o fim da união não teve nada a ver com infidelidade.

Belo, que foi casado com Gracyanne por mais de uma década, fez questão de exaltar a trajetória da musa fitness e expressar seu apoio incondicional, mesmo após o término: “Venho aqui falar sobre minha ex-esposa, minha parceira de tantos anos, a mulher que sempre esteve ao meu lado e que hoje segue sua trajetória no Big Brother. Sei que muitos têm falado sobre nossa relação, e quero deixar claro que entre nós sempre houve respeito, cumplicidade e, acima de tudo, amor”, declarou.

O cantor também fez questão de mostrar que, apesar do fim do casamento, a admiração permanece intacta: “O que vejo hoje é uma mulher forte, corajosa, que não tem medo de mostrar sua verdade. E eu sigo aqui, torcendo para que ela brilhe e conquiste seu espaço, porque quem conhece a nossa história sabe o quanto ela merece”, completou, finalizando o texto com a hashtag de apoio: #FicaGra #FicaGi.

Gracyanne disputa a permanência na casa mais vigiada do Brasil contra Giovanna, Diego Hypolito e Daniele Hypolito. Enquanto o resultado do paredão não chega, o desabafo de Belo já está dando o que falar nas redes sociais. Será que essa declaração vai impactar o jogo? O público está atento, e o clima de tensão vai muito além da casa do BBB!

