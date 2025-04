Band toma atitude e faz mudança drástica em reality; entenda

A nova temporada do MasterChef Brasil já está batendo na porta e o início já traz novos desafios. Após a saída da apresentadora Ana Paula Padrão do reality, o programa acabou ficando sem nenhum apresentador.

Dessa vez, a Band decidiu ir contra o que todos esperavam, nesta temporada o programa não terá nenhum apresentador, a emissora bateu o martelo e decidiu seguir em um formato onde os próprios jurados são os apresentadores do reality.

Segundo informações do jornalista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, a emissora até pensou em grandes nomes do entretenimento para ocupar a vaga de Ana Paula Padrão, mas não foram para frente com a ideia, os cotados para vaga eram: Fernanda Lima, Luiza Possi e Lázaro Ramos.

O MasterChef Brasil continuará sendo exibido às terças-feiras à noite, com reprises aos domingos, às 16h.

