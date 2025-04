SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

A relação entre Monique Evans e sua filha, Bárbara Evans, continua estremecida. Desde que os desentendimentos vieram à tona no início do ano, a apresentadora segue bloqueada nas redes sociais da influenciadora e revelou que encontrou uma maneira alternativa para acompanhar a vida da filha e dos netos.

LEIA TAMBÉM: Após João Guilherme e Marquezine, Hariany Almeida confirma término com Matheus Vargas

“Então, a gente ainda não está se falando, a gente precisa de tempo. Então, eu estou obedecendo, estou na minha. Estou bloqueada, eu tenho um perfil fake para poder ver meus netos. E aí vejo ela que está linda também, fez um cabelo lindo”, contou Monique ao portal LeoDias.

O distanciamento das duas começou após uma série de conflitos, incluindo uma discussão sobre o pagamento do plano de saúde de Monique. A situação se agravou quando Bárbara decidiu bloqueá-la nas redes, interrompendo completamente o contato.

Questionada sobre o que falta para a reconciliação, Monique foi direta: “Eu acho que uma ligação, um desbloqueio, ela me desbloquear”, disse a apresentadora, mostrando que ainda mantém a esperança de reaproximação.

Além disso, Monique fez um apelo emocionante, destacando a importância de estar presente na vida dos netos: “A Ayla tem que me conhecer, os meninos têm que me conhecer. Porque senão eles vão ficar mais velhos e falar: ‘cadê minha vó?’. E é uma bobagem, a gente brigou por uma bobagem. Com o tempo isso vai passar. Estou esperando”, desabafou.

The post Monique Evans revela que segue bloqueada por Bárbara Evans e faz apelo appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.