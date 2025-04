Chega ao fim o noivado de Matteus Amaral e Isabelle Nogueira

O amor que começou sob os holofotes do BBB 24 chegou ao fim. Matteus, de 28 anos, e Isabelle Nogueira, de 32, anunciaram o término do noivado nesta quarta-feira (5), pegando de surpresa os fãs que torciam pelo casal desde o reality show. A notícia foi confirmada por Isabelle em uma carta aberta publicada nos Stories do Instagram, na qual ela revelou o motivo do rompimento: “Somos incompatíveis”.

O romance, que parecia um conto de fadas moderno, teve início na casa mais vigiada do Brasil e se consolidou após o programa, culminando em um pedido de casamento digno de filme. O agrônomo pediu a mão da dançarina em casamento em novembro do ano passado, em um cenário de tirar o fôlego: nada menos que em frente ao icônico castelo da Disney, em Paris. No entanto, o conto de fadas chegou ao fim de forma inesperada.

“Nosso sentimento nasceu de forma genuína e verdadeira, e assim permaneceu até hoje. Nos apaixonamos um pelo outro, especialmente pela simplicidade e pela história de vida que compartilhamos, tão parecida em muitos aspectos. Sempre buscamos o melhor que poderíamos ser juntos”, escreveu Isabelle.



Nos últimos dias, rumores de uma possível crise no relacionamento começaram a circular, mas Isabelle fez questão de esclarecer que a decisão não foi recente nem motivada por pressão externa. “Deixamos claro que não nos separamos há poucos dias, como foi especulado, e que jamais permanecemos juntos por pressão de fãs. Sempre vivemos nossa relação de forma real, com altos e baixos, e seguimos tentando não por terceiros, mas por nós mesmos”, destacou.

A bailarina também agradeceu o apoio incondicional dos fãs e deixou claro que o fim do noivado foi uma escolha consciente, baseada em diferenças irreconciliáveis. “A verdade é simples: somos apenas incompatíveis. E, por isso, escolhemos encerrar aqui, guardando nosso sentimento e as boas memórias que construímos juntos. Pedimos que não se deixem levar por especulações infundadas”, finalizou.

