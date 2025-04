Cissa Guimarães assume affair com cantor famoso

O amor está no ar! Cissa Guimarães surpreendeu ao confirmar que está vivendo um romance com o cantor Denny Denan, vocalista da Timbalada. A revelação aconteceu após dias de especulação, e a própria atriz fez questão de esclarecer a situação em entrevista ao portal Leo Dias.

“A gente está se conhecendo, estamos se falando, mas só isso, só isso. É um amor de verão“, afirmou Cissa, deixando claro que estão apenas se conhecendo

Os boatos sobre o casal começaram no final de janeiro, quando Cissa foi vista curtindo Salvador, na Bahia, onde gravava uma edição especial de verão do programa ‘Sem Censura‘, da TV Brasil. Desde então, fãs começaram a notar trocas de interações entre ela e Denny, aumentando as suspeitas de que havia algo a mais entre os dois.

Mas a grande confirmação veio na última terça-feira (3), quando Cissa publicou uma foto ao lado do cantor em suas redes sociais, demonstrando muita sintonia. A legenda escolhida por ela? “Já com saudades da Bahêa”. A resposta de Denny, no entanto, foi o que realmente entregou o romance: “Ao olhar você, me apaixonei”, escreveu o cantor.

O clima de intimidade e as trocas de carinho públicas só reforçam que esse “amor de verão” pode estar ganhando força. Será que vem algo mais sério está por vir?

