Christina Aguilera desembarca no Brasil

A diva do pop Christina Aguilera já está em solo brasileiro! A cantora, que não visitava o país há muitos anos, desembarcou no Rio de Janeiro para uma apresentação especial e, antes do grande show, aproveitou para conhecer um dos pontos turísticos mais icônicos do Brasil: o Cristo Redentor.

Com um visual descontraído, Aguilera foi fotografada admirando a vista deslumbrante do alto do Corcovado, encantando fãs e turistas que tiveram a sorte de encontrá-la no local. Simpática, ela acenou para o público e compartilhou registros do momento nas redes sociais, deixando seus seguidores em polvorosa.

A visita reforça o carinho que a estrela tem pelo Brasil, onde conta com uma base fiel de fãs que aguardava ansiosamente seu retorno. Agora, a expectativa fica por conta do show, que promete ser um espetáculo repleto de hits e muita emoção.

Christina está de volta, e os brasileiros estão prontos para recebê-la de braços abertos!

