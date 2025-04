Luana Piovani revela aperto financeiro e detona exagero nos looks do Carnaval

Luana Piovani está animada para retornar ao Carnaval, mas uma nova tendência tem tirado seu sono! Nesta quarta-feira (12), a atriz compartilhou com seus seguidores uma preocupação inesperada: o custo e a exigência cada vez maior para brilhar nos ensaios técnicos e eventos das escolas de samba.

Com celebridades apostando pesado em figurinos luxuosos antes mesmo do desfile oficial, Piovani se mostrou preocupada com essa nova moda. “Tenho visto os ensaios dessas mulheres maravilhosas, que sambam [tanto], meu Deus do céu, tanto nas avenidas quanto nas quadras. Mas, agora, elas já estão indo fantasiadas de madrinha, já não é mais uma roupinha. Então, você tem que ter 35 looks”, desabafou a atriz.

Organizando sua volta para o Salgueiro, Piovani deixou claro que não pretende aderir à tendência. “Estou organizando minha volta para o Salgueiro, mas não dou conta disso, não. Eu vou de shortinho, tênis e, no dia do desfile, estarei lá toda cabrocha. O que importa ainda é tem cumplicidade com a comunidade, estar presentes nos ensaios, representar como ninguém o nosso povo e a cultura brasileira, com aquele ardor da alma e do DNA e ter samba no pé”, explicou.

No entanto, a falta de tempo e os altos custos também são fatores que pesam na decisão da atriz. “Eu não vou ter tempo, disponibilidade e acho que nem dinheiro para fazer essas fantasias todas. A minha última do Salgueiro está guardada como ouro, mas eu não teria lugar para guardar muitas!”, finalizou.

