Saiba o nome, o significado e o sexo do bebê de João Gomes e Ary Mirelle

João Gomes e Ary Mirelle finalmente revelaram o nome do segundo filho, e a escolha não poderia ser mais emblemática! O casal, que já é pai do pequeno Jorge, de 1 ano, anunciou a novidade nesta sexta-feira (14) e rapidamente movimentou as redes sociais.

LEIA TAMBÉM: Deu ruim! Influenciador é preso e 30 carros de luxo são apreendidos



Mas por que esse nome tem causado tanto burburinho? O escolhido foi Joaquim, um nome carregado de simbolismo e com uma história impressionante. O nome Joaquim tem raízes hebraicas e um significado forte: “Deus estabeleceu” ou “aquele que Deus elevou”. Mas a escolha não é apenas bonita – ela também carrega uma conexão profunda com a religiosidade e a tradição. Na tradição cristã, Joaquim é conhecido como o pai de Maria, mãe de Jesus Cristo, o que reforça ainda mais o peso espiritual do nome. Além disso, no Brasil, o nome remete a grandes figuras históricas, como Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, um dos ícones da luta pela independência do país.

Ao que tudo indica, o nome Joaquim está voltando com força! Ele já foi um dos mais populares no Brasil, especialmente no século XIX, e agora ressurge como uma escolha sofisticada e cheia de personalidade. Em países como Portugal, Espanha e Alemanha, ele também segue como um dos favoritos entre os pais.

Pouca gente sabe, mas Joaquim tem um dia especial: 26 de julho, data em que se celebra São Joaquim, padroeiro dos avós e dos trabalhadores rurais.

Muitos famosos já carregaram esse nome marcante. Entre eles, Joaquim Maria Machado de Assis, um dos maiores escritores brasileiros e autor de Dom Casmurro; Joaquin Phoenix, ator premiado com o Oscar por sua atuação em Coringa; e Joaquim Manuel de Macedo, escritor de A Moreninha, um clássico da literatura nacional.

A revelação do nome aconteceu em um chá revelação cheio de emoção. Ao lado do primogênito, Jorge, o casal compartilhou um vídeo encantador, onde explodiram tinta azul, confirmando a chegada de mais um menino à família. Nas redes sociais, os fãs não esconderam a empolgação e encheram a publicação de mensagens carinhosas. “Que Joaquim venha com muita saúde e traga ainda mais felicidade para essa família linda!”, escreveu uma seguidora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ary Mirelle (@arymirelle)

The post Saiba o nome, o significado e o sexo do bebê de João Gomes e Ary Mirelle appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.