Davi Brito comemora um mês de namoro e se declara nas redes sociais

O ex-BBB Davi Brito usou as redes sociais para celebrar um mês de namoro com a cirurgiã-dentista Adriana Paula. Em uma sequência de fotos, ele se declarou à amada, destacando o quanto esse tempo juntos tem sido especial para ele.

“Aqui estamos comemorando 1 mês de namoro, um mês de amor e carinho. Esse 1 mês que fiquei com você, já me tornei o homem mais feliz desse mundo. Eu pedi uma mulher bonita pra Deus e Ele me deu uma maravilhosa. Eu pedi uma mulher calma pra me entender, Ele me mandou uma mais estressada que eu, que briga tanto comigo que me faz engolir o orgulho e pedir desculpas mesmo quando estou certo”, escreveu Davi em tom bem-humorado.

A namorada do ex-BBB não ficou para trás e preparou uma surpresa especial para o amado. Encantado com o gesto, Davi compartilhou nas redes sociais a homenagem que recebeu. “Olha o que recebi de surpresa hoje no meu primeiro mês de namoro com Paula. Que surpresa! Nunca tinha recebido isso de ninguém. Obrigado, meu amor, te amo muito”, disse ele.

As declarações continuam a tomar conta do perfil do ex-BBB. Na manhã desta terça-feira (18), Davi voltou a compartilhar mais um momento da surpresa preparada por Adriana, reforçando o clima de romance entre o casal.

