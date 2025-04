Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Paolla Oliveira rompe o silêncio sobre saída da Grande Rio: ‘Não haverá substituta’

A saída de Paolla Oliveira do posto de rainha de bateria da Grande Rio pegou todo mundo de surpresa! Após anos à frente da escola carioca, a atriz decidiu se despedir do cargo que marcou sua trajetória no Carnaval. Mas o que realmente levou Paolla a tomar essa decisão? LEIA TAMBÉM: Sarah Poncio toma atitude […]

The post Paolla Oliveira rompe o silêncio sobre saída da Grande Rio: ‘Não haverá substituta’ appeared first on Super Rádio Tupi.