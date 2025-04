Em suas redes sociais, a artista relembrou a recente perda de sua filha, Sofia, que faleceu devido a complicações de uma pré-eclâmpsia. O episódio comoveu fãs e seguidores, que acompanharam essa perda.

LEIA TAMBÉM: EXCLUSIVO: Adriane Galisteu desabafa sobre sua trajetória no carnaval e sua permanência em ‘A Fazenda’

Lexa revelou, pela primeira vez, detalhes sobre sua saúde antes do diagnóstico, mencionando sintomas como dores fortes no estômago, pressão alta e inchaço extremo nas mãos. Ela foi internada na Maternidade Santa Joana, na tentativa de salvar a própria vida e a de sua filha, fruto do relacionamento com o ator Ricardo Vianna. Infelizmente, Sofia não resistiu, e a perda trouxe um período difícil para a artista.

Apesar da tristeza, o aniversário de Lexa não passou em branco. Seu noivo, Ricardo Vianna, usou as redes sociais para homenageá-la com uma mensagem emocionante. Em seu texto, o ator destacou a força da cantora e expressou gratidão por tê-la ao seu lado, ressaltando o amor e a união do casal nesse momento delicado. “Você é incrivelmente incrível! Me sinto mais completo, mais forte, mais maduro e mais amado desde que você chegou.

Eu sempre te amei, e, depois de tudo que passamos, juntos, unidos, fortes como dava, eu sinto ainda mais, chega transborda, eu sinto um oceano de amor, admiração e orgulho de vc!!” escreveu.

Lexa e Ricardo Vianna – Reprodução Instagram

A mensagem comoveu os seguidores, que encheram as redes sociais de palavras de apoio e carinho para Lexa. A cantora, embora ainda em luto, recebeu o afeto de fãs, amigos e familiares, reforçando sua resiliência diante da dor

The post Em meio ao luto, Lexa completa 30 anos e recebe homenagem do noivo Ricardo Vianna appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.