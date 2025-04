Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Musa da escola de samba Boa Vista infarta após desfilar no Carnaval de Vitória

A empresária Aline Bianca, musa da escola de samba Independente de Boa Vista, faleceu na tarde deste domingo (23) após sofrer um infarto. Ela havia desfilado na primeira noite do Carnaval de Vitória e, já em casa, passou mal, sendo levada para um hospital particular na Grande Vitória. Apesar do atendimento médico, Aline não resistiu. […]

