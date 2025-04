Rapper Oruam é preso durante operação policial no Rio de Janeiro

Durante uma operação de busca e apreensão conduzida pela Polícia Civil. A ação tinha como objetivo localizar uma arma de fogo supostamente utilizada por Oruam em um disparo ocorrido em um condomínio residencial em Igaratá, São Paulo.

Durante a operação, as autoridades encontraram na casa do artista um indivíduo foragido da justiça, conhecido por suas ligações com o tráfico de drogas na região da Penha. Além disso, foram apreendidas uma pistola, dez armas de fogo, joias e diversos telefones celulares. O foragido foi imediatamente detido, e Oruam também foi preso sob a acusação de abrigar um criminoso procurado, conforme previsto no Código Penal Brasileiro.

Oruam, de 23 anos, é filho de Marcinho VP, um dos líderes históricos da facção criminosa Comando Vermelho, preso desde 1996. Recentemente, o rapper esteve envolvido em outra polêmica: no último dia 20 de fevereiro, foi detido na orla da Barra da Tijuca após realizar uma manobra perigosa conhecida como “cavalo de pau” para escapar de uma blitz da Polícia Militar. Na ocasião, ele foi autuado por direção perigosa e liberado após pagar uma fiança de R$ 60 mil.

Além disso, o nome de Oruam tem sido associado a projetos de lei, popularmente conhecidos como “Lei Anti-Oruam”, que buscam proibir a contratação de artistas que façam apologia ao crime com recursos públicos. Tais iniciativas têm ganhado força em diversas cidades brasileiras.

O rapper foi conduzido à Cidade da Polícia, onde prestará depoimento. Até o momento, sua assessoria de imprensa não se pronunciou sobre o ocorrido.

