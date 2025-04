Ex participante de reality da Globo revela frustação: ‘Não tive o retorno’

Nem tudo é como parece, não é mesmo? A influenciadora, cantora e ex-participante do reality global ‘Estrelas da Casa’, Nicole Louise não escondeu sua frustração ao falar sobre sua passagem pelo reality show. Durante entrevista ao Gringa Cast, apresentado por Renato Ray, a ex-participante revelou que se arrependeu de ter entrado no programa, alegando que a experiência foi extremamente desgastante para sua saúde emocional.

“Porque é muita pressão, mexe muito com você. Pode ser um impulso muito bom, mas é um impulso que vai desgastar o meu emocional. Então, é onde você precisa parar e pensar: ‘Onde eu vou estar? Quais vão ser os pontos positivos e negativos?’”, desabafou a influenciadora.

Nicole também confessou que esperava que a visibilidade do programa impulsionasse sua carreira, mas a realidade foi bem diferente. “Eu pensei, separei, e vi que vai ser positivo. Vai ser ótimo, mas me desgastei muito emocionalmente. E quando saí do programa, não tive o retorno que achei que teria. Me senti muito mais confusa”, revelou.

Diante dessa decepção, a ex-participante decidiu mudar completamente de rumo. “Foi aí que eu decidi, nesse momento todo, que iria para os Estados Unidos”, explicou a cantora e influenciadora.

