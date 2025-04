Mãe de Virginia Fonseca celebra um mês de namoro

SIGA NO

Mãe da influenciadora Virginia Fonseca, está vivendo uma nova fase em sua vida amorosa. Aos 59 anos, ela completou um mês de relacionamento com o sanfoneiro Danilo Nascimento, de 38. O casal compartilhou a data especial nas redes sociais, trocando declarações e demonstrando felicidade com essa nova etapa.

Nas redes, Danilo publicou uma selfie ao lado de Margareth e dedicou palavras carinhosas à amada. Além disso, ele escolheu a música É por Você que Canto, sucesso na voz de Leandro e Leonardo, para embalar o momento. Margareth, por sua vez, retribuiu o carinho repostando a homenagem e escrevendo: “Feliz um mês para nós, gato”.

Margareth Serrão Foto: Reprodução / Instagram

O relacionamento, no entanto, não passou despercebido por polêmicas. Danilo foi alvo de críticas após ser acusado de ter abandonado sua ex-namorada, Karolayne Lima, que estaria grávida. Diante das acusações, o músico usou as redes sociais para se defender e afirmou que a situação era mais complexa do que parecia, apresentando supostas conversas para esclarecer sua versão dos fatos.

Apesar dos desafios, Margareth e Danilo seguem firmes e focados no presente. O casal tem recebido o apoio de muitos seguidores, que celebram a felicidade da mãe de Virginia Fonseca e torcem para que o relacionamento prospere.

