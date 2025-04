Belo e Rayane Figliuzzi não fazem mais questão de esconder o romance. O cantor se apresentou em um dos camarotes mais badalados da Marquês de Sapucaí no primeiro dia de Carnaval e, nos bastidores, recebeu uma declaração apaixonada da influenciadora, além de um beijo que não passou despercebido.

LEIA TAMBÉM: Empresa contesta Wanessa Camargo após fiasco do ‘Bloco Xainirô’

A informação, foi divulgada com exclusividade pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. Durante o evento, a influenciadora foi flagrada ao lado do artista e não escondeu o carinho. “Acompanhando até o último minuto. Bom show, meu amor”, disparou Rayane.

Os rumores do affair começaram a circular poucos meses após a separação de Belo e Gracyanne Barbosa vir a público. Apesar das especulações, o casal manteve o silêncio e não se pronunciou oficialmente sobre a relação. No entanto, o que era apenas um boato ganhou força depois do cruzeiro do pagodeiro, realizado em dezembro. Na ocasião, Rayane chegou de helicóptero à embarcação, sendo recepcionada com todo o prestígio e chamada de “primeira-dama” pelos presentes.

Ao ser questionada sobre o apelido que recebeu, a influenciadora afirmou que levou tudo na brincadeira, mas deixou claro que quer ser reconhecida por sua trajetória. “Chegou ao meu ouvido sim [o apelido] e eu dei risada. Levei na brincadeira porque é isso, né? As pessoas gostam de criar histórias. Mas, no fundo, o que eu quero mesmo é que conheçam quem eu sou de verdade, o que eu faço, o que eu estou construindo. Acho que isso é o mais importante”, disse em entrevista ao portal LeoDias.

The post Vídeo: Assumidos, Belo ganha declaração de Rayane Figliuzzi appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.