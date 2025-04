Bell Marques toma atitude inesperada após ambulantes terem prejuízo

O Carnaval de Salvador é sempre palco de momentos inesquecíveis, mas ninguém esperava que Bell Marques fosse protagonizar uma cena de generosidade que emocionou milhares de foliões nesta sexta-feira (28). No meio do Circuito Dodô (Barra-Ondina), enquanto comandava seu icônico Bloco Vumbora, o cantor interrompeu a apresentação ao notar o desespero de dois vendedores ambulantes que tiveram suas caixas de isopor quebradas no tumulto da folia.

Sem hesitar, Bell fez questão de garantir que os trabalhadores não saíssem no prejuízo. “Vocês vão na porta do trio, que a gente vai dar R$ 3 mil para menina e R$ 200 para o rapaz, porque mulher tem que receber mais”, brincou o artista, arrancando risadas e aplausos do público. A atitude inesperada fez com que os foliões vibrassem em coro, reconhecendo o gesto do cantor.

E não parou por aí! Além de bancar os prejuízos dos ambulantes, Bell ainda sugeriu que os vendedores distribuíssem as bebidas restantes para os cordeiros, trabalhadores responsáveis por organizar o bloco. “Está bom para vocês? Agora sobrou uma caixa de cerveja aí, né? Dê para os cordeiros do Bloco Vumbora”, completou, demonstrando mais uma vez seu carinho pela equipe que faz a festa acontecer.

Com uma maratona intensa de apresentações no Carnaval, Bell Marques já abriu os desfiles na quinta-feira (27) com o Bloco da Quinta e segue arrastando multidões nos próximos dias. No sábado (1º), ele volta com o Vumbora, enquanto o lendário Bloco Camaleão assume o circuito de domingo (2) até terça-feira (4).

