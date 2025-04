Alane Dias quebra o silêncio sobre possível substituição de Paolla Oliveira na Grande Rio

A ex-BBB Alane Dias falou sobre as especulações de que poderia ser a nova Rainha de Bateria da Grande Rio após a saída de Paolla Oliveira. A atriz anunciou que deixará o posto em 2025 para focar em sua carreira, abrindo espaço para possíveis substitutas. No entanto, Alane afirmou que não está pensando nisso no momento e que está aproveitando a oportunidade de desfilar como musa da escola.

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, Alane reforçou sua felicidade com o papel atual na agremiação. “Estou muito feliz como musa, estou realizando um sonho mesmo”, declarou. Além disso, ela destacou a importância do enredo da Grande Rio neste ano, que homenageia seu estado natal. “A Grande Rio vai falar sobre o Pará, eu sou do Pará. Então é uma coisa que eu não estou pensando muito, tô vivendo o momento presente.”

A ex-BBB também elogiou Paolla Oliveira, ressaltando a admiração que sente pela atriz. “A Paolla é uma mulher maravilhosa, admiro muito ela, e a gente tem que celebrar esse momento e não só ficar pensando em quem vai ficar no lugar dela, porque acho que é muito mais do que isso.” Com essa declaração, Alane deixou claro que sua prioridade é curtir o Carnaval e contribuir para a homenagem ao Pará na avenida.

Este ano, a Grande Rio traz para o desfile o samba-enredo Pororocas Parawaras: As águas dos meus encantos nas contas do curimbó, celebrando a cultura paraense. Apesar dos rumores, Alane garantiu que está satisfeita com o posto de musa e que não tem planos de substituir Paolla Oliveira, preferindo viver o presente e aproveitar essa grande oportunidade no Carnaval carioca.

