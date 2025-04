Filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe deixa hospital

José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, recebeu alta hospitalar após dias de internação. A influenciadora digital comemorou o retorno do pequeno para casa e expressou sua profunda gratidão à equipe médica e aos fãs que acompanharam a situação com orações e mensagens de apoio. Em uma publicação emocionante, Virginia desabafou sobre os momentos de angústia e o alívio de ver o filho saudável novamente.

No relato, ela contou sobre o choque ao saber que a internação, inicialmente prevista para apenas dois dias, acabou exigindo cuidados intensivos. O bebê precisou de suporte respiratório com CNAF e máscara VNI, o que aumentou ainda mais a preocupação da mãe. “Meu mundo caiu mais uma vez”, desabafou Virginia, ressaltando a importância do suporte da família e dos profissionais do Hospital Jutta Pediátrico.

Além da equipe médica, a influenciadora destacou a força da fé e das orações que recebeu de seus seguidores. “Acho que Deus já não tava aguentando mais nos ouvir pedindo a mesma coisa”, brincou. Ela também enfatizou a resiliência do filho, que mesmo nos momentos difíceis manteve o sorriso no rosto. “Foram momentos difíceis, mas sempre procuramos algo para rir e se divertir”, escreveu.

Com a alta médica, Virginia celebrou a volta para casa e afirmou que essa experiência serviu como aprendizado e fortalecimento. “A pior sensação do mundo é ver quem a gente ama ruim”, disse, garantindo que sempre estará ao lado do filho. A família agora segue com o sentimento de vitória e gratidão após superar essa fase desafiadora.

