Ex-BBB expõe tentativa de aproximação de Matteus Amaral enquanto estava com Isabelle

A internet entrou em colapso nesta quarta-feira (5/3) após uma revelação bombástica de Deniziane sobre Matteus Amaral. Durante o programa Mussi de Climão, apresentado pelo ex-BBB Rodrigo Mussi, a influenciadora expôs que o ex-brother teria tentado contato com ela no ano passado, quando já estava envolvido com Isabelle Nogueira.

Sem papas na língua, Deniziane abriu o jogo sobre a situação e revelou que recebeu a mensagem em uma data bem específica.

“Ele me mandou uma mensagem no meu aniversário, um pouquinho antes do dia 2 de maio. Ele só me desejou felicitações. Mas eu nunca respondi ele”, contou ela ao vivo.

A revelação não parou por aí! A influenciadora ainda explicou por que decidiu ignorar a tentativa de contato de Matteus. “Acredito que ele já estava em um relacionamento e, por respeito aos dois, acho que não precisava ser respondido. Só visualizei e não respondi. Não é uma pessoa que tenho contato aqui fora”, disparou.

A confissão gerou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais! Internautas se dividiram entre quem acha que foi apenas uma mensagem inofensiva e quem acredita que Matteus passou dos limites. Enquanto isso, Isabelle Nogueira ainda não se pronunciou sobre o assunto. Será que vem treta e exposed por aí?

