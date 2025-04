Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Saiba quem é o youtuber que perdeu a vida em um acidente de carro

O mundo das aventuras perdeu uma de suas maiores estrelas. Andrew Cross, conhecido no YouTube como Desert Drifter, faleceu aos 36 anos após passar mais de um mês internado lutando por sua vida. O criador de conteúdo sofreu um grave acidente de carro no Colorado, Estados Unidos, no dia 31 de janeiro, e desde então […]

