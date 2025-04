Alexandre Correa aciona a justiça contra o SBT; saiba o motivo

A polêmica envolvendo Alexandre Correa e o Fofocalizando acaba de ganhar um novo capítulo! O empresário, ex-marido de Ana Hickmann, decidiu acionar a Justiça contra o SBT e a apresentadora Cariúcha, após declarações bombásticas feitas ao vivo no programa. A informação foi divulgada pela coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

De acordo com ex-marido de Ana Hickmann, ele foi alvo de ofensas diretas por parte da influenciadora e apresentadora Cariúcha. Durante uma edição recente do programa, Cariúcha detonou a decisão judicial que garantiu uma pensão ao empresário, chegando a chamá-lo de “canalha” e insinuando que ele queria viver às custas de Ana Hickmann. O caso gerou indignação e levou o empresário a recorrer à Justiça.

O processo, que já está em andamento no Tribunal de Justiça de São Paulo, aponta que essa não foi a primeira vez que Alexandre Correa foi alvo de críticas no programa. Ele ressaltou que a solicitação da pensão seguiu os trâmites legais e que, inclusive, abriu mão do valor em fevereiro. No entanto, os ataques midiáticos continuaram.

Agora, Alexandre exige não apenas uma indenização de R$ 60 mil por danos morais, mas também uma retratação pública no Fofocalizando. O SBT e Cariúcha já foram notificados e têm um prazo de duas semanas para apresentar suas defesas.

