Erika Januza perde o posto de rainha de bateria da Viradouro: ‘O cargo não é meu’

Uma reviravolta inesperada pegou os fãs de Carnaval de surpresa! Erika Januza anunciou sua saída do posto de rainha de bateria da Viradouro e revelou que essa decisão veio da própria escola. A atriz contou a novidade durante o programa Rainhas Além da Avenida e emocionou ao admitir que já sabia dessa mudança há um ano.

“Quando eu recebi o convite para ser rainha, os meus presidentes disseram que não queriam um reinado muito longo. Vocês devem estar imaginando o que está passando na minha cabeça agora. Eu queria falar uma coisa para a câmera, mas eu queria falar sozinha”, desabafou.

Mesmo com a tristeza da despedida, Erika mostrou gratidão por sua trajetória na agremiação. “Vocês vão acompanhar hoje o meu último desfile. A Viradouro me pediu o cargo. O cargo não é meu, eu sou só um instrumento. Aí, eu vou sentir muita saudade. Fui muito feliz aqui. Eu estou triste, mas é um ciclo que se encerra”, disse.

No Carnaval de 2024, Erika brilhou à frente da bateria da Viradouro usando uma fantasia dourada deslumbrante que representava a ave Carcará. O figurino ainda contava com um efeito especial que soltava fumaça branca enquanto ela desfilava, arrancando elogios do público e da crítica especializada. A escola levou para a Sapucaí o enredo Malunguinho – O Mensageiro de Três Mundos, homenageando a figura histórica do Quilombo de Catucá.

Erika assumiu o posto em 2021 e fez sua estreia na avenida em 2022, permanecendo na função até o Carnaval de 2025. Agora, com sua saída, cresce a curiosidade sobre quem será a nova rainha da bateria da Viradouro. Será que já existe um nome definido nos bastidores?

