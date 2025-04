Pai de Whindersson revela estado de saúde do humorista e desabafa

O pai do humorista Whindersson Nunes, Hidelbrando Batista, quebrou o silêncio e trouxe uma atualização sobre o estado de saúde do filho neste sábado (9). A declaração aconteceu através de uma caixinha de perguntas no Instagram, onde ele fez questão de tranquilizar os fãs do artista, que segue internado em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo.

“Boa noite. Eu fiz uma caixinha de perguntas e muitas perguntas são sobre o Whindersson. Como ele está, se a gente tem visto ele, visitado ele. Gente, ele tá bem, graças a Deus. Logo logo vai sair”, declarou Hidelbrando.

O pai do humorista ainda explicou o motivo pelo qual não tem visitado o filho com frequência, deixando claro que o acesso ao local onde Whindersson está é restrito: “Não visitamos ele, porque onde ele está são poucas visitas. E a pessoa que está cuidando dele está indo visitar ele todos os dias, ele está bem, passa as informações pra gente”, esclareceu.

Em um momento de grande emoção, Hidelbrando Batista revelou que deseja levar o filho para o interior do Piauí, onde acredita que ele encontrará mais paz ao lado da família.

“Logo logo vamos estar com ele, visitar ele, dar um abraço nele. Minha vontade é trazer ele pra cá, pro interior, passar um tempo aqui. Mas quero tranquilizar vocês e agradecer pelas orações. Está dando tudo certo e logo logo ele vai estar fazendo todo mundo sorrir. Obrigada, boa noite”, declarou o pai do artista.

