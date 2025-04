Saiba qual é a doença rara que tirou a vida do Príncipe de Luxemburgo aos 22 anos

SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

O mundo da realeza está de luto! Frederik de Nassau, príncipe de Luxemburgo, faleceu no último dia 1º de março, deixando familiares e admiradores em choque. A tragédia que interrompeu sua jovem vida foi causada por uma doença genética, que o acompanhou desde a adolescência e, aos poucos, foi consumindo suas forças.

LEIA TAMBÉM: Ingrid Guimarães denuncia abuso em voo da American Airlines

Filho caçula do príncipe Robert de Luxemburgo e da princesa Julie de Nassau, Frederik teve uma infância aparentemente normal. Mas aos 14 anos, sua vida tomou um rumo inesperado ao receber o diagnóstico de POLG, um distúrbio mitocondrial genético raro e fatal. Essa mutação compromete a enzima responsável pela manutenção do DNA mitocondrial, tornando impossível que o corpo produza a energia necessária para a sobrevivência das células.

Com o avanço da doença, múltiplos órgãos começam a falhar, atingindo o cérebro, os nervos, o fígado e os músculos. Segundo a Fundação POLG, organização criada pela própria família real, a condição pode ser comparada a uma bateria com defeito que nunca recarrega completamente, levando ao esgotamento total e, consequentemente, à morte.

Mesmo diante de tanto sofrimento, Frederik manteve a dignidade e a força até seus últimos momentos. Em um relato emocionante, a família revelou que ele teve tempo para se despedir pessoalmente de cada um dos seus entes queridos. Com palavras de amor, conselhos e até uma última piada, o príncipe mostrou sua essência até o fim.

“Depois de presentear cada um de nós com nossas despedidas — algumas gentis, algumas sábias, algumas instrutivas — no verdadeiro estilo Frederik, ele nos deixou coletivamente com uma última piada de família de longa data”, revelou seu pai, príncipe Robert.

The post Saiba qual é a doença rara que tirou a vida do Príncipe de Luxemburgo aos 22 anos appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.