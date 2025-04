Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Novo boletim de saúde de Pedro Severino, jogador do Bragantino, vem à tona!

A luta de Pedro Severino pela vida continua! O jovem jogador do Red Bull Bragantino, de apenas 19 anos, segue internado em estado grave na UTI do Hospital Unimed Ribeirão Preto, mas um novo boletim médico trouxe sinais de esperança para familiares, amigos e fãs. LEIA TAMBÉM: Saiba quem é a nova namorada do viúvo […]

