Craque do Corinthians gasta valor astronômico em striptease de influenciadora

A influenciadora e DJ Vanessa Ataídes, conhecida como a mulher com o maior bumbum do Brasil, voltou a ser o centro das atenções ao revelar um pedido inusitado vindo diretamente de um jogador do Corinthians. Com impressionantes 126 cm de bumbum, a influencer contou com exclusividade para a coluna de Fábia Oliveira que um atleta do Timão desembolsou nada menos que R$ 150 mil para assistir a um striptease particular.

De acordo com Vanessa, o contato foi feito por um intermediário: “Uma pessoa próxima dele entrou em contato pelo Instagram dizendo que o meu bumbum chamou bastante atenção dele. Achei que fosse mentira a proposta, depois que foi comprovado tudo, aceitei o dinheiro”, revelou.

Vanessa Ataídes, modelo (Foto: Divulgação)

E tem mais! Vanessa ainda compartilhou detalhes do encontro com o craque: “Foi tudo muito profissional. Ele é muito educado e gentil. Eu havia exigido que não tocasse em mim no show e ele cumpriu”, destacou a DJ.

Mas o que ela fez com essa bolada? A influenciadora garantiu que o dinheiro será bem investido: “Preciso pensar na aposentadoria. Vou usar nisso”, finalizou.

A identidade do jogador segue sob sigilo, mas o assunto já movimenta os bastidores do futebol e as redes sociais. Quem será o craque do Corinthians que protagonizou essa história?

