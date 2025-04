Rafael Cardoso admite compulsão sexual e fala sobre polêmica envolvendo menor

SIGA NO

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, conduzida por Roberto Cabrini, o ator Rafael Cardoso abriu o jogo sobre os desafios recentes de sua vida pessoal. Durante a conversa, ele abordou temas delicados, como dificuldades financeiras, dependência de substâncias e compulsões de natureza íntima, admitindo que esses problemas o levaram a atitudes das quais se arrepende profundamente.

Cardoso também reconheceu ter mantido conversas impróprias com a atriz Duda Wendling, que na época tinha 15 anos. O ator explicou que, ao perceber a idade da jovem, encerrou o contato e se desculpou imediatamente. “Eu não sabia que ela era menor. Quando descobri, pedi desculpas e brinquei dizendo que, se um dia ela quisesse falar comigo quando fosse maior, poderia”, explicou o ator, mencionando o impacto negativo que sua desordem comportamental trouxe para suas decisões.

O ator também falou abertamente sobre suas infidelidades no relacionamento com a ex-esposa, Mari Bridi, admitindo que traiu em diversas ocasiões e que seus comportamentos compulsivos contribuíram para essas atitudes. “Sim, houve traições. Era algo descontrolado, e quando eu me dava conta, percebia que aquilo não fazia sentido algum”, confessou Cardoso, reconhecendo que sua saúde mental e emocional estava seriamente comprometida.

Apesar de todas as polêmicas, Rafael Cardoso garantiu que está buscando tratamento para os problemas que enfrentou e que deseja reconstruir sua vida de maneira mais saudável. “Tenho me tratado bastante. É um processo longo e doloroso, mas estou determinado a mudar e seguir um caminho melhor”, declarou o ator, mostrando-se disposto a encarar os erros do passado e encontrar um novo rumo.

