SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Hidelbrando Sousa Batista, pai do humorista Whindersson Nunes, de 30 anos, fez uma reflexão emocionante nesta sexta-feira (14) ao publicar uma foto ao lado do filho. A publicação ocorre enquanto Whindersson está internado em uma clínica psiquiátrica localizada no interior de São Paulo, buscando tratamento para cuidar de sua saúde mental.

VEJA TAMBÉM: Bruna Biancardi ignora polêmicas e curte tarde com Mavie

Na imagem compartilhada, Hidelbrando aparece sentado em uma poltrona, enquanto Whindersson se apoia de maneira divertida em um dos braços do móvel. A legenda escrita pelo pai carrega uma mensagem de fé e esperança: “Que os nossos planos se cumpram, mas acima deles se cumpram os planos de Deus!”. A postagem rapidamente recebeu diversas mensagens de apoio e carinho dos seguidores.

Hidelbrando Sousa Batista – Foto: Reprodução / Instagram

Os comentários mostram a solidariedade e o apoio dos fãs. “Deus tem grandes planos para a sua família, meu amigo. Eu tenho certeza! Deus abençoe”, escreveu um seguidor. Outro comentou: “Estamos todos torcendo por ele”. E uma terceira mensagem desejava forças a Whindersson, pedindo que sua saúde fosse restaurada com sucesso.

A assessoria de Whindersson Nunes, a Non Stop Produções Artísticas, informou em um comunicado divulgado no dia 20 de fevereiro que o comediante se internou por decisão própria, acompanhado de orientação médica, visando cuidar do seu bem-estar. A nota destacou que Whindersson está evoluindo positivamente e que, em breve, retornará aos palcos para continuar fazendo o que mais ama. O comunicado também pediu respeito e privacidade durante esse período delicado.

The post Pai de Whindersson Nunes faz reflexão durante internação do filho appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.