Jornalista da Record passa mal ao vivo e é substituído às pressas

Uma situação inesperada tomou conta do Jornal da Record na noite da última sexta-feira (14). O jornalista Sergio Aguiar, que havia acabado de assumir o comando do telejornal, precisou ser substituído às pressas enquanto ainda estava no ar. A decisão surpreendeu os telespectadores, que notaram a troca repentina de apresentadores logo após um intervalo comercial.

Inicialmente, Sergio abriu o programa normalmente e comandou as notícias por 18 minutos. No entanto, ao voltar do intervalo, o público percebeu que o jornalista havia desaparecido da bancada. Em seu lugar, surgiu Salcy Lima, que dividiu a apresentação com Christina Lemos e explicou a situação. “Boa noite, Cris. Boa noite também a você que nos acompanha. Eu vou continuar o Jornal da Record substituindo hoje o meu colega Sergio Aguiar, que precisou deixar a bancada por causa de uma alergia. Segunda-feira ele estará de volta”, anunciou Salcy, sem entrar em detalhes sobre o quadro de saúde do apresentador. “Vamos seguir, Cris”, completou. “Vamos nessa”, respondeu Christina Lemos.

A saída abrupta gerou burburinho nas redes sociais, com espectadores especulando sobre o real estado de saúde do jornalista. Embora a Record tenha garantido seu retorno na próxima semana, a falta de maiores informações deixou o público intrigado.

Sergio Aguiar assumiu a bancada do Jornal da Record nesta semana, após a demissão de Celso Freitas, que estava no comando do programa desde 2006 e teve seu contrato encerrado na última terça-feira (11). A emissora oficializou a chegada do novo apresentador através de um comunicado enviado à imprensa: “A Record comunica que Sergio Aguiar assume oficialmente a apresentação do Jornal da Record ao lado de Christina Lemos”, dizia a nota.

