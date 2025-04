Escândalo milionário: Ex-esposa do dono da Embelleze é acusada de manipulação e desvio de R$ 122 milhões

Quase um ano após a morte do empresário Itamar Serpa Fernandes, fundador da Embelleze, sua fortuna bilionária se tornou o epicentro de uma batalha judicial repleta de reviravoltas e acusações graves. Agora, sua ex-esposa, Monique Elias, está sendo investigada por supostamente manipular o empresário durante anos e desviar R$ 122 milhões do patrimônio do magnata da beleza.

A revelação veio à tona no programa Fantástico, da TV Globo, exibido no último domingo (16). De acordo com a polícia do Rio de Janeiro, Monique teria criado um perfil falso sob o nome de Jéssica Ferrer e, por uma década, manteve contato com Itamar, influenciando suas decisões financeiras, familiares e profissionais.

Nas mensagens, a suposta identidade falsa alertava o fundador da Embelleze contra os próprios filhos e o orientava a se afastar de familiares. A trama, no entanto, não foi executada sozinha. Segundo as investigações, Monique contou com a participação de seu filho, João Carlos Tavares Serpa, e de seu atual marido, Mateus Palheiras. Juntos, eles teriam articulado transferências bancárias suspeitas e até mesmo modificado o testamento do empresário para benefício próprio.

Os investigadores reuniram um dossiê com mais de 2 mil páginas, contendo provas e mensagens que detalham o suposto golpe. Entre as evidências, está um email no qual Monique, através do perfil falso, tentava envenenar a relação de Itamar com sua ex-mulher, Adriana Siqueira. “Itamar, tome muito cuidado com a ‘vagaba’. Sei que isso é repetitivo, mas não deixe nunca, nunca mesmo de ficar ligado, porque a vida dela é planejar maldades contra o senhor e sua família”, dizia uma das mensagens.

Outra ex-esposa de Itamar, Adriana, relatou que sempre desconfiou do comportamento de Monique. “Ela me fazia perguntas aleatórias”, revelou em entrevista à TV Globo. As autoridades acreditam que o golpe começou apenas dois anos após Monique se casar com o empresário.

A relação entre Monique e Itamar teve início em 2012, quando ele, então com 71 anos, decidiu oficializar a união com a influenciadora. No mesmo ano, foram morar juntos e João Carlos, filho dela, passou a viver com o casal. Dois anos depois, Monique engravidou dos gêmeos Francisco e Isabella, hoje com 10 anos.

