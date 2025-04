Cariúcha vence o Facebook na justiça; entenda

A briga judicial entre Cariúcha e o Facebook acaba de ganhar mais um capítulo decisivo. O que parecia ser apenas uma questão de tempo para ser resolvida se transformou em uma nova batalha, após a apresentadora do SBT descobrir que, mesmo com o acesso recuperado à sua conta no Instagram, seu perfil continuava sofrendo severas restrições. O caso veio à tona através da exclusiva da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

O problema começou quando hackers invadiram o perfil de Cariúcha e o usaram para aplicar golpes de pirâmide financeira, resultando em uma enxurrada de denúncias contra sua conta. Com isso, a plataforma impôs sanções, reduzindo drasticamente o alcance de suas publicações e limitando sua atividade na rede social. Mesmo após a recuperação do perfil, as penalidades continuaram, prejudicando sua carreira digital e impedindo que ela lucrasse com seus conteúdos.

Diante dessa situação, a defesa da apresentadora entrou com um novo pedido liminar exigindo que o Facebook excluísse imediatamente as restrições impostas. No documento, Cariúcha ressaltou que a impossibilidade de realizar lives e a queda no engajamento estavam afetando diretamente sua fonte de renda, visto que era considerada “a queridinha das marcas no SBT” e dependia da monetização de seus vídeos para manter suas campanhas publicitárias.

A resposta da Justiça veio no último dia 12, quando o tribunal decidiu ampliar a medida liminar e determinou que todas as restrições sobre o perfil da apresentadora fossem retiradas imediatamente. A decisão representa uma reviravolta crucial na luta da famosa contra a gigante da tecnologia, que até então mantinha as limitações sem justificativa plausível.

A vitória de Cariúcha reforça o impacto da influência digital na atualidade e levanta debates sobre a responsabilidade das plataformas em proteger seus usuários contra golpes e sanções indevidas. Agora, resta saber se a American Meta Platforms cumprirá a decisão sem recorrer ou se essa batalha está longe de acabar.

