Novos prints mostram Filipe Ret chamando fãs de “mala”

Após Filipe Ret perder o apoio de vários fã-clubes por não reconhecer o esforço dos admiradores, novas mensagens vazadas revelam que o cantor de trap teria se referido a seus próprios fãs como “mala”.

Os prints, que circulam em grupos privados de fãs, mostram Ret demonstrando impaciência com seus seguidores. O desabafo teria ocorrido em uma conversa privada, onde o artista teria reclamado da insistência de alguns admiradores, reforçando o desinteresse que já vinha sendo apontado pelos fã-clubes.

A crise entre Filipe Ret e seus seguidores se intensificou nos últimos dias, especialmente depois que o cantor bloqueou o fã-clube “RetianosGays” no Instagram, após responder a uma crítica feita pela página. Além disso, muitos fãs relataram que a equipe do cantor cobra engajamento, mas não valoriza aqueles que o apoiam.

Até o momento, Ret não se pronunciou sobre o vazamento dos novos prints. No entanto, diante das recentes declarações do cantor sobre sua relação com os fãs, incluindo a fala polêmica em que sugeriu que, para terem mais proximidade com ele, deveriam pagar uma taxa de R$ 2,90, a repercussão negativa só cresce.

A insatisfação entre os seguidores já resulta no fechamento de diversos fã-clubes e levanta um questionamento: Filipe Ret está disposto a recuperar sua base de fãs ou o distanciamento é definitivo?

