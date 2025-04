SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

A influenciadora digital Hariany Almeida comentou pela primeira vez sobre o conturbado término com o cantor Matheus Vargas, durante uma entrevista ao jornalista Leo Dias no programa Fofocalizando, exibido nesta segunda-feira (17/3). Ao ser questionada sobre a recente entrevista do ex-namorado, Hariany não escondeu sua decepção e fez um desabafo sincero.

VEJA TAMBÉM: Kaique Cerveny posta foto de Juliette “grávida”

“Achei sem coração. Eu não devia estar dizendo isso aqui. Eu esperava que a pessoa se redimisse, né?”, afirmou a ex-BBB, deixando clara sua frustração com a atitude de Matheus. Durante a conversa, Leo Dias mencionou a tentativa do cantor de se desculpar pelo vídeo polêmico envolvendo um “chupão” no pé, mas Hariany preferiu encerrar o assunto, sem dar mais detalhes.

O término entre os dois foi anunciado pela influenciadora no mês passado, por meio de suas redes sociais. De acordo com informações da página Subcelebrities, Hariany planejava reatar com Matheus após retornar de uma viagem em família, mas foi surpreendida pelo vídeo que rapidamente se espalhou pela internet, gerando grande repercussão.

Hariany e Matheus Vargas – Foto: Reprodução / Redes Sociais Hariany e Matheus Vargas – Foto: Reprodução / Redes Sociais

Em seu pronunciamento na época, Hariany desabafou: “Em respeito aos meus fãs, venho comunicar que eu e o Matheus não namoramos mais! Estou mal, espero que me entendam e não me questionem.” Desde então, a influenciadora tem evitado falar sobre o assunto, mas deixou claro seu descontentamento na recente entrevista.

The post Hariany Almeida critica Matheus Vargas após término polêmico appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.