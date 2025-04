Barraco na Sapucaí! Ensaio técnico da Grande Rio termina em pancadaria

SIGA NO

O que era para ser uma noite de festa e preparação para o desfile oficial se transformou em caos no último sábado (08/02), na Marquês de Sapucaí. Durante o ensaio técnico da Grande Rio, uma confusão tomou conta da avenida, resultando em uma pancadaria entre foliões.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver integrantes vestidos com a camisa da Vila Isabel tentando separar a briga. Segundo informações preliminares, o tumulto teria começado por causa de uma disputa por uma frisa, espaço reservado para espectadores na avenida. Ainda não se sabe o que exatamente motivou o desentendimento, mas as imagens mostram dois homens trocando agressões enquanto a Grande Rio seguia com seu ensaio.

A escola de Duque de Caxias ainda não se manifestou sobre o ocorrido, assim como a Vila Isabel. Esta é a segunda semana consecutiva em que os ensaios são marcados por brigas. Na semana passada, durante o ensaio da Mangueira, outra confusão se formou nas arquibancadas.

Diante desses episódios, foliões têm levantado questionamentos sobre a segurança nos ensaios técnicos, que costumam reunir um grande público e, muitas vezes, integrantes de diferentes agremiações.

Veja!

Grande rio passando, samba, animação e porradaria … viva o Carnaval pic.twitter.com/FWLd9SUdc3 — Bruno di Marte ???? (@bondeamarte) February 9, 2025

Todo final de semana é isso! Até quando?????? Até quando?????? pic.twitter.com/sbTLmsoB2c — Rangel Andrade (@_andrade_rangel) February 9, 2025

