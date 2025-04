Saiba qual é a novela global que teve a cidade cenográfica incendiada

Na tarde desta terça-feira (18), um incêndio assustou os Estúdios Globo ao atingir a cidade cenográfica da nova novela da emissora, ‘Dona de Mim’. O fogo se alastrou rapidamente e mobilizou o Corpo de Bombeiros, que agiu com urgência para conter as chamas. Apesar do susto, não havia gravações acontecendo no momento e ninguém ficou […]

