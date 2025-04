A separação de Thamires Hauch e do presidente da Viradouro, Marcelinho Calil, continua gerando repercussão. Após rumores de que o dirigente da escola de samba estaria vivendo um romance com uma porta-bandeira do Salgueiro, a influenciadora usou as redes sociais para desabafar sobre a traição. Em uma comunidade para fãs, Thamires expressou sua dor e preocupação, especialmente em relação ao filho do casal.

LEIA TAMBÉM: Whindersson Nunes é internado em clínica psiquiátrica em São Paulo



Na mensagem, Thamires revelou ter enfrentado uma noite difícil e descreveu seus sentimentos como uma “montanha-russa de emoções”. No entanto, destacou que sua maior angústia não era por si mesma, mas pelo filho, que, segundo ela, teria sido prejudicado pela deslealdade do pai. “A traição, principalmente nesse nível, é de uma covardia imensa…”, escreveu a influenciadora, demonstrando indignação com a situação.

Apesar do momento delicado, Thamires afirmou que tem buscado forças para seguir em frente e dar o melhor para o filho. “Isso me dá muita força pra ser cada vez melhor por ele. Por ele e pra ele”, declarou. A influenciadora também reforçou sua determinação em superar o episódio, afirmando que escolheu enfrentar o dia com positividade: “E hoje, como todos os dias, eu escolhi que vai ser um bom dia. E vai.”

Thamires Hauch e Marcelinho Calil – Reprodução Instagram

A separação de Thamires e Calil, marcada por rumores de infidelidade, segue movimentando os bastidores do samba. E ela inclusive, já retirou o sobrenome do ex-marido do seu perfil no Instagram.

The post Após traição, ex de presidente da Viradouro desabafa appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.