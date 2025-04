Mari Fernandez revela que foi proibida de assumir relacionamento

Em pleno século XXI isso ainda existe? Parece que sim! De acordo com uma declaração dada por Mari Fernandez no podcast ‘Tem Base’, a cantora revelou que houve alguns momentos desafiadores em sua carreira.

Segundo a cantora, pessoas próximas chegaram a aconselhá-la a não assumir seu relacionamento, alegando que isso poderia prejudicar sua carreira. Mari contou que esse foi um dos momentos mais difíceis que enfrentou. “Muitas pessoas me disseram que, se eu assumisse, minha carreira iria acabar”, afirmou.

No entanto, a cantora decidiu não ceder à pressão e tornou público seu relacionamento com a influenciadora Júlia Ribeiro, após assumir ser bissexual no final de 2023. Apesar das preocupações externas, Mari garantiu que sua decisão trouxe apenas impactos positivos. “Ao contrário do que me falaram, isso só fortaleceu minha carreira e minha conexão com os fãs”, declarou.

A cantora reforçou que a transparência com seu público fez com que se sentisse ainda mais acolhida. Para Mari, a autenticidade é essencial para construir uma relação verdadeira com seus admiradores. “O fã que te acompanha já gosta de você pelo que você é. Ele quer conhecer a pessoa por trás do palco”, concluiu a artista.

