LUTO! Ex-jogador do Palmeiras morre aos 37 anos

A morte de Steven Anthony Toyloy, ex-jogador do Palmeiras e de diversas equipes do basquete nacional, pegou todos de surpresa. O atleta faleceu no último domingo (23), aos 37 anos, conforme comunicado da Liga Nacional de Basquete (LNB) publicado na última segunda-feira (24). O motivo do falecimento ainda não foi divulgado.

Steven Anthony Toyloy, natural de West Palm Beach, nos Estados Unidos, construiu uma trajetória sólida no basquete brasileiro, passando por times como Palmeiras, Limeira, Paulistano, Pinheiros e Franca. No Novo Basquete Brasil (NBB), suas estatísticas registraram médias de 3,4 pontos e 3,9 rebotes por partida.

O talento do pivô também o levou a defender clubes internacionais, incluindo o Libertad, do Paraguai, e o Istanbulspor, da Turquia. Mais recentemente, ele vestia a camisa do UCSI Rising Star, da Malásia, onde disputava a temporada 2023/24.

As circunstâncias de sua morte ainda não vieram à tona.

